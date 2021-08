Hamburg: Zahl der Betriebsgründungen steigt deutlich Stand: 16.08.2021 12:04 Uhr Die Corona-Krise führt viele Hamburgerinnen und Hamburger in die berufliche Selbstständigkeit. Im ersten Halbjahr stieg die Zahl der Betriebsgründungen im Jahresvergleich um 22 Prozent.

Not macht erfinderisch. In Hamburg wurden im ersten Halbjahr so viele Firmen neu gegründet wie seit 2008 nicht mehr. Das Statistikamt Nord nennt gut 2.700 neue Betriebe. Wer seine Beschäftigung etwa in Gastronomie oder im Veranstaltungswesen verloren hatte, sucht nun beruflich neue Ufer - oder gründet eine zuvor kaputtgegangene Firma neu.

Mehr Neugründungen als Schließungen

So zog auch die Zahl der Betriebsschließungen um 14 Prozent an. Doch es gab 1.700 mehr Neugründungen als Betriebsaufgaben. Besonders viel Unternehmergeist zeigen Menschen im Bezirk Hamburg-Mitte. Je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden dort 3,3 neue Firmen gegründet. Im Bezirk Bergedorf waren es nur 0,7.

In welchen Branchen die neuen Betriebe entstehen, erfasst das Statistikamt für Hamburg und Schleswig-Holstein nicht.

