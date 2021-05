Hamburg: Neue Bildschirme helfen S-Bahn-Fahrgästen

Neue Bildschirme helfen S-Bahn-Fahrgästen Stand: 20.05.2021 14:14 Uhr Die Hamburger S-Bahn verbessert den Service für Fahrgäste: Im Eingang einiger Bahnhöfe kann man sich jetzt auf großen Bildschirmen, sogenannten Voranzeigern, informieren.

Soll ich einen Schritt zulegen, weil die nächste S-Bahn gleich einfährt oder ist noch Zeit für einen Stopp am Bahnhofs-Kiosk? An den S-Bahnhöfen Hammerbrook und Pinneberg gibt es ab sofort Entscheidungshilfen. "Wenn ich den Bahnhof betrete, sehe ich die nächsten abfahrenden Züge und Gleise. Wenn ich rausgehe, sehe ich die Busplatte und alle Angebote des HVV", erklärt der Leiter des Fahrgastmarketings, Henry Kördel.

Kunden haben Angebot mitgestaltet

Der Bildschirm zeigt auch die Straßenseite, wo der Bus abfährt. Die S-Bahn hat sich strikt an den Fahrgastwünschen orientiert. "Wir haben Kunden vom ersten Schritt an mitgenommen. Das heißt, es sind auch Kundenideen mit in unsere Produkte eingeflossen", so Kördel. So sieht man auch zum Beispiel, ob die Fahrstühle defekt sind.

AUDIO: S-Bahn bietet Voranzeiger an (1 Min) S-Bahn bietet Voranzeiger an (1 Min)

Weitere S-Bahnhöfe sollen Voranzeiger bekommen

Die Voranzeiger kommen noch an die S-Bahnhöfe Dammtor, Bergedorf, Ohlsdorf, Aumühle und Hauptbahnhof. Eventuell übernimmt sie auch die U-Bahn.

