Hamburg: Mann offenbar nach Sturz mit E-Scooter gestorben Stand: 08.02.2025 17:59 Uhr Nach einem Unfall in Hamburg-Eidelstedt ist ein E-Scooter-Fahrer im Krankenhaus gestorben. Wie es zu dem Unglück kam, ist laut Polizei unklar.

Fußgänger hatten den schwer verletzten Mann am frühen Sonnabendmorgen leblos neben seinem E-Roller in einem Park an der Wiebelstraße gefunden. Nach Angaben der Feuerwehr versuchten sie noch, den 40-Jährigen zu reanimieren.

40-Jähriger starb im Krankenhaus

Rettungskräfte brachten den Mann unter laufender Wiederbelebung in ein Krankenhaus. In der Notaufnahme starb er später an seinen Verletzungen. Wann genau der Unfall passierte und wie es dazu kam, ist noch unklar. Die Polizei geht davon aus, dass keine weiteren Personen beteiligt waren.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.02.2025 | 19:30 Uhr