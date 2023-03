Hamburg: "Letzte Generation" setzt Tschentscher ein Ultimatum Stand: 07.03.2023 17:35 Uhr Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in einem Brief ein Ultimatum gesetzt und mit Störaktionen gedroht.

Noch bis kommende Woche Montag geben die Aktivistinnen und Aktivisten dem Bürgermeister Zeit. Wenn Tschentscher bis dahin nicht auf ihre Forderungen eingeht, will die "Letzte Generation" ab dem kommenden Dienstag für eine "maximale Störung der öffentlichen Ordnung sorgen". Wie der Protest genau aussehen werde, schreibt die "Letzte Generation" nicht. Die Gruppe versicherte aber, dass er gewaltfrei und diszipliniert sein werde.

Aktivisten verlangen Einsetzung eines "Gesellschaftsrats"

Nach dem Willen der Gruppe soll sich Tschentscher dafür einsetzen, dass ein sogenannter Gesellschaftsrat eingesetzt wird. Das sind nach einem Los-Verfahren ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, die sich gemeinsam Gedanken darüber machen sollen, wie Deutschland bis 2030 klimaneutral wird. Denn aus Sicht der "Letzten Generation" ist es höchste Zeit umzusteuern, um die Erderhitzung noch in den Griff zu bekommen.

Unverständnis beim Hamburger Senat

Der Hamburger Senat wies die Drohungen der "Letzten Generation" zurück. Tschentscher halte ein solches Vorgehen für nicht vertretbar, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag. Auch werde der Bürgermeister mit den Initiatoren keine Gespräche führen oder Vereinbarungen treffen. "Das Schreiben wurde unmittelbar nach Eingang an die Sicherheitsbehörden weitergeleitet, um den Inhalt in strafrechtlicher und sicherheitsrelevanter Hinsicht zu prüfen", so Schweitzer.

Mehrere Klima-Proteste in der vergangenen Woche

Zuletzt hatten Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" am vergangenen Donnerstag Straßen am Hamburger Hauptbahnhof blockiert. Es kam zu gewaltsamen Tumulten, als Autofahrer versuchten, sie von der Straße zu holen - die Polizei ermittelt.

Am vergangenen Freitag hatte es in Hamburg außerdem eine Demo der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" gegeben. Tausende vor allem junge Menschen waren dem Aufruf zu einem Klimastreik gefolgt.

