Hamburg: Kunstprojekte sollen Karstadt-Sport-Gebäude wiederbeleben Stand: 16.06.2022 16:13 Uhr Fast zwei Jahre - seit Oktober 2020 - stand das Karstadt-Sport-Gebäude in der Mönckebergstraße leer. Das soll sich nun ändern. Noch bis Jahresende soll es hier jede Menge Platz für Kreative geben.

Möglich macht das die "Hamburg Kreativ Gesellschaft". Ein halbes Jahr lang können nun Galerien, Festivals, aber auch einzelne Künstlerinnen und Künstler Flächen im ehemaligen Karstadt-Sport-Kaufhaus mieten. Rund 8.000 Quadratmeter Platz gibt es und schon jetzt sind viele Flächen vergeben. Aber, es gibt noch Raum, sagen die Organisatorinnen und Organisatoren. Jeder und jede kann ein Konzept vorschlagen.

Dressel: "Innenstadt gezielt unterstützen"

In sechs Geschossen verwandeln sich die Flächen zu temporären Ateliers, Ausstellungsflächen, Co-Working-Spaces und Produktionsorte, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. "Mit dem Programm unterstützen wir gezielt die Innenstadt und die bezirklichen Zentren beim Wiederbeginn nach Corona", fügte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hinzu.

1,50 Euro Miete pro Quadratmeter

Wer im Kaufhaus in der Mönckebergstraße arbeiten oder Kunst zeigen will, bezahlt dafür 1,50 Euro pro Quadratmeter. Der Rest der Kosten wird aus Corona-Mitteln der Stadt finanziert. Die laufen zum Jahresende aus und verpuffen dann. Deshalb appelliert Dressel an Eigentümerinnen und Eigentümer überall in der Stadt, noch weitere Flächen für eine kurzfristige Nutzung zur Verfügung zu stellen. Sechs Millionen Euro habe die Stadt dafür noch übrig.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.06.2022 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel