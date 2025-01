Hamburg-Jenfeld: Mann verletzt Frau in Wohnunterkunft Stand: 12.01.2025 12:26 Uhr Eine Frau ist mutmaßlich am Sonnabend von ihrem Ex-Partner in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Jenfeld mit einem Messer und einem Holzknüppel verletzt worden.

Die 43-Jährige wurde am Samstagabend mit mehreren Platzwunden am Hinterkopf und "Kratzspuren am Rücken" ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet. Der 44 Jahre alte Tatverdächtige wurde laut Polizei am Sonntagmorgen in Hamburg-Altona festgenommen. Nach der Gewalttat war er zunächst auf der Flucht.

Mann bedrohte Frau schon früher

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen. Zunächst müsse überprüft werden, ob der Tatverdächtige in Untersuchungshaft kommt. Bereits am Freitag habe der Mann laut Polizei seine Ex-Partnerin bedroht, nachdem diese sich kurze Zeit vorher von ihm getrennt hatte.

