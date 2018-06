Stand: 04.06.2018 16:10 Uhr

Hamburg Airport: Lage normalisiert sich

Am Hamburger Flughafen normalisiert sich die Lage einen Tag nach dem großen Stromausfall langsam wieder. Am Montagmorgen hatte der Airport seinen Betrieb wieder aufgenommen. Auch der Grund für den Ausfall ist inzwischen bekannt: Eine schadhafte Isolierung an einem Kupferkabel hatte offenbar zu einem heftigen Kurzschluss geführt. Dabei wurden auch zahlreiche benachbarte Kabel in Mitleidenschaft gezogen. Der Kurzschluss entstand in der Stromversorgung des Blockheizkraftwerks des Flughafens.

Kabel großflächig ausgetauscht

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) schreibt zwei unabhängig voneinander betriebene Stromsysteme für die Flugbetriebsflächen vor - über die der Flughafen auch verfügt. "Der Kurzschluss traf jedoch mitten ins Herz des Blockheizkraftwerkes, so dass dieses komplett ausgefallen ist und nur noch ein System für das Pistensystem zur Verfügung stand“, sagte Michael Eggenschwiler vom Hamburg Airport. Nachdem die Techniker des Flughafens die Ursache für den Kurzschluss gefunden hatten, wurden 42 Kabel auf 540 Metern Länge großflächig ausgetauscht. So stand das Blockheizkraftwerk ab 3 Uhr morgens wieder stabil zur Verfügung.

Luftfahrtexperte spricht von komplexen Systemen

Techniker hatten mit Hochdruck nach der Ursache für den Ausfall gesucht. "Wir müssen dafür sorgen, dass so etwas nicht wieder vorkommt", sagte Flughafensprecherin Katja Bromm. Der ARD-Luftfahrtexperte Horst Kläuser sprach von einem Dominoeffekt. Es handle sich um sehr komplexe Systeme, in denen viele Dinge hintereinander geschaltet seien. Falle eine Sache aus, könne in der Folge auch die nächste ausfallen.

Flugbetrieb am Montag wieder aufgenommen

Seit kurz nach 6.30 Uhr am Montag starteten und landeten die ersten Maschinen in Fuhlsbüttel. Vom Normalbetrieb war man zunächst aber noch weit entfernt: Mindestens 12 Landungen und 23 Starts der jeweils 214 geplanten Starts und Abflüge wurden gestrichen. An den Check-in-Schaltern in den Terminals bildeten sich lange Schlangen.

"Mit Glück" am Dienstag wieder Normalbetrieb

Flughafensprecherin Katja Bromm sagte im Gespräch mit NDR 90,3 "mit Glück" könnte man ab Dienstag wieder in den Normalbetrieb übergehen. Informationen über Flugausfälle veröffentlicht der Airport auf seiner Homepage. Passagiere, die von Flugausfällen am Sonntag betroffen waren oder für Montag einen Flug ab Hamburg gebucht haben, wurden gebeten, sich noch vor der Anreise zum Airport mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen.

30.000 Fluggäste betroffen

Laut Bromm waren insgesamt rund 30.000 Fluggäste von den Ausfällen betroffen. Nach der Ankündigung, dass keine Flüge mehr starten würden, waren am Sonntag viele Reisende nach Hause oder ins Hotel gefahren. Der Flughafen und das Deutsche Rote Kreuz stellten auch Feldbetten im sogenannten Terminal Tango auf. Knapp 180 Passagiere machten nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes von dem Angebot Gebrauch.

Flughafen verweist bei Entschädigungen an Airlines

Zur Frage von Entschädigungen erklärte die Flughafensprecherin: "Den Fluggästen empfehlen wir, sich auf jeden Fall an die Fluggesellschaften zu wenden. Denn die Fluggäste haben mit der Fluggesellschaft den Vertrag. Ob ein Flug ausfällt, ob man umgebucht wird, das entscheidet immer die Fluggesellschaft."

Von den rund 200 geplanten Starts und Landungen hätten am Sonntag nur 60 Flüge stattgefunden. Allein rund 30 Flüge wurden auf andere Flughäfen umgeleitet, nach Bremen und Hannover. Der Airport in Hamburg ist mit mehr als 17 Millionen Passagieren pro Jahr nach Angaben des Flughafenbetreibers der fünftgrößte in Deutschland.

