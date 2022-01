Hafencity: 62-Jähriger überfallen und verletzt Stand: 27.01.2022 11:01 Uhr Bei einem gewalttätigen Überfall ist ein Mann in Hamburg am späten Mittwochabend verletzt worden. Er hatte viel Bargeld und Schmuck bei sich. Der 62-Jährige sei beim Betreten eines Wohnhauses in der Hafencity von zwei Tätern attackiert worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Täter hatten dem 62-Jährigen offenbar aufgelauert. Als er um kurz nach 22 Uhr sein Haus am Kaiserkai betreten wollte, griffen ihn zwei Männer an. Einer schlug ihm dabei mehrmals auf den Kopf. Die Angreifer entrissen ihm mehrere Bündel Bargeld und Schmuck. Der 62-Jährige versuchte noch die Täter zu verfolgen, schaffte das aber nicht. Sie entkamen mit einem Auto.

Ermittlungen dauern an

Das Opfer alarmierte die Polizei, die fahndete mit vielen Streifenwagen nach den Tätern. Nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt, am großen Grasbrook, stoppten Polizistinnen und Polizisten ein verdächtiges Auto. Die Insassen, zwei Männer, wurden festgenommen, weil Bargeld in dem Wagen gefunden wurde. Die Tatverdächtigen wurden zunächst auf eine Polizeiwache gebracht, sind mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß. Sie haben offenbar nichts mit der Tat zu tun. Die Polizei ermittelt in dem Fall weiter.

