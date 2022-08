Stand: 04.08.2022 14:40 Uhr Hacker-Angriff auf die Handelskammern?

Möglicherweise haben Hacker das Netzwerk der Deutschen Industrie- und Handelskammer attackiert. Bei der Überwachung des Netzwerks haben IT-Experten und -Expertinnen der Handelskammer am Mittwochabend Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen möglichen Hacker-Versuch schließen lassen. Vorsichtshalber wurden IT-Dienste abgeschaltet. Derzeit sind bundesweit und auch in Hamburg die Webseiten der Handelskammern offline geschaltet. Angestellte können keine E-Mails an externe Adressen verschicken. | Sendedatum NDR 90,3: 04.08.2022 14:00

