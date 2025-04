HADAG fährt wieder direkt zwischen Blankenese und Finkenwerder Stand: 05.04.2025 08:36 Uhr Mit dem Schiff aus der Hamburger City an die Elbstrände im Westen der Stadt? Zwei Jahrzehnte lang war mit den HADAG-Fähren in Teufelsbrück Schluss. Jetzt geht es wieder bis nach Blankenese.

Seit Sonnabend ist es wieder möglich: Erstmals seit rund 20 Jahren kann man in Hamburg mit der Fähre von Finkenwerder nach Blankenese fahren. Die neue Verbindung der Linie 65 ist Teil des schon seit Montag geltenden Sommerfahrplans. Sie wird allerdings nur an den Wochenenden bedient.

Neue Hamburger Fährverbindung stündlich im Einsatz

Blankenese ist damit nach zwei Jahrzehnten wieder in das Netz der Hafenfähren eingebunden. Zuletzt konnte man von dort aus nur noch nach Cranz übersetzen - und auch diese Verbindung war im vergangenen Jahr eingestellt worden. Künftig pendelt die Linie 65 sonnabends und sonntags zwischen 10.00 und 20.00 Uhr im Stundentakt zwischen Blankenese und Finkenwerder.

Mit Umstieg sind damit auch wieder Fährverbindungen von den Landungsbrücken in der City an die Elbstrände im Hamburger Westen möglich, was Ausflügler und Touristen freuen dürfte.

