Gruner+Jahr-Zeitschriften: RTL streicht rund 700 Arbeitsplätze Stand: 07.02.2023 09:49 Uhr RTL hat am Dienstag die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gruner+Jahr in Hamburg darüber informiert, wie es mit ihrem Verlag weitergeht. Hunderte Arbeitsplätze sollen abgebaut werden.

Der neue Eigentümer von Gruner+Jahr plant in seinem Zeitschriftensegment den Wegfall von rund 700 der 1.900 Stellen. Dazu werden Magazintitel eingestellt und Verkäufe geprüft, während in die verbleibenden Kernmarken wie zum Beispiel "Stern" vor allem im Digitalen investiert wird, wie RTL am Dienstag mitteilte. Hintergrund sei das drohende Abrutschen der rückläufigen Publishing-Geschäfte in die Verlustzone.

13 Marken sollen im Portfolio von RTL bleiben

Konkret sehen die Pläne so aus: Die 13 Marken "Stern", "Geo", "Capital", "Stern Crime", "Brigitte", "Gala", "Schöner Wohnen", "Häuser", "Couch", "Geolino", "Geolino mini" sowie die digitalen Bereiche von "Eltern" und "Chefkoch" bleiben im Portfolio. Sie machen nach Unternehmensangaben etwa 70 Prozent des Umsatzes aus. Bis 2025 sind Investitionen von rund 80 Millionen Euro geplant.

23 Zeitschriftentitel werden eingestellt

Alle anderen Zeitschriftentitel werden eingestellt oder verkauft. Keine Zukunft sieht RTL zum Beispiel für Ableger der Kernmarken wie "Geo Epoche" und "Geo Wissen", "Brigitte Woman" und "View". Der Vorsitzende der Geschäftsführung von RTL Deutschland, Thomas Rabe, sagte: "Viele der Titel sind Ableger. Wir können uns nicht vorstellen, diese zu verkaufen, wenn wir die Kernmarken 'Geo' und 'Brigitte' behalten. Sonst wäre eine einheitliche Markenführung nicht möglich." Auch die Magazine "Guido" um den Designer Guido Maria Kretschmer und "Barbara" um TV-Moderatorin Barbara Schöneberger werden eingestellt. Insgesamt sind es 23 Titel.

Verkauf mehrerer Marken und Beteiligungen angestrebt

Einen Verkauf prüft RTL für die fünf Marken "Business Punk", "Art", "P.M.", "Beef!" und "Salon". Die RTL-Beteiligungen an "11 Freunde" und an der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur in Münster ("Landlust", "Essen & Trinken") stehen ebenso zum Verkauf.

Die ehemaligen Beschäftigten bei Gruner+Jahr planen am Mittag eine Demonstration auf dem Rathausmarkt.

