Stand: 30.09.2024 15:54 Uhr Grüne Jugend: Vorstandsmitglieder in Hamburg erklären Austritt

Der Vorstand der Grünen Jugend Hamburg will mehrheitlich bei den Grünen austreten. Landessprecher Berkay Gür kündigte an, er und fünf weitere Mitglieder des achtköpfigen Vorstands würden die Partei verlassen. "Nach gemeinsamen Gesprächen konnten wir im Landesvorstand der Grünen Jugend Hamburg (...) keine geeinte Position finden, werden aber dennoch weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten und eine gute Übergabe zur Landesmitgliederversammlung organisieren", erklärten Gür und Co-Landessprecherin Lian Belgardt. Belgardt bleibt in der Partei.

