Grote bei Twitter beleidigt: Ärger um Durchsuchung Stand: 09.09.2021 08:02 Uhr Eine Beleidigung auf Twitter gegen Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hat offenbar zu einer Razzia geführt. Im Netz gibt es jetzt massive Kritik und es wird diskutiert, ob der Einsatz verhältnismäßig war.

Vor drei Monaten soll ein Mann bei Twitter an Grote geschrieben haben : "Du bist so 1 Pimmel." Der Innensenator hatte damals im Netz Feiernde im Schanzenviertel als "ignorant" bezeichnet. Einige Monate zuvor hatte er selbst gegen die Corona-Auflagen verstoßen. Am Mittwoch dann machte der mutmaßliche Verfasser der Beleidigung die Razzia öffentlich.

Polizist soll Beleidigung angezeigt haben

Wie die "Welt" schreibt, hatte ein Polizist die Beleidigung angezeigt - Grote soll dann Strafantrag gestellt haben. Die Staatsanwaltschaft konnte beim Amtsgericht den Durchsuchungsbeschluss erwirken und so standen am Mittwochmorgen mehrere Beamte und Beamtinnen vor einer Wohnung in der Bernhard-Nocht-Straße auf St. Pauli.

Geräte sichergestellt

Das Ziel der Durchsuchung soll laut Polizei gewesen sein, zu klären, wer Zugriff auf den Twitter-Account hatte. Bei der Razzia stellten die Beamten mehrere elektronische Geräte des Mannes sicher. Bundesweit wird jetzt darüber diskutiert, ob der Einsatz verhältnismäßig war. Laut Staatsanwaltschaft reicht das Wort "Pimmel", um den Tatbestand der Beleidigung zu erfüllen.

