Grab von Jan Fedder hat nun einen Grabstein

Das Holzkreuz auf dem Grab des Hamburger Schauspielers Jan Fedder ist verschwunden. Fast drei Monate nach Fedders Tod ist auf dem Ohlsdorfer Friedhof sein Grabstein aufgestellt worden. Darauf ist eine weiße Marmorplatte angebracht. In goldener Schrift stehen darauf Fedders Name, sein Geburts- und sein Sterbedatum sowie die Inschrift "Liebe ist unsterblich". Darunter ist ein Wappen mit einem Herz, einem goldenen Tor und einem Anker zu sehen.

Viele Menschen hinterlassen letzten Gruß

Seit der Beisetzung hatten viele Hamburgerinnen und Hamburger dem Schauspieler an dessen Grab die letzte Ehre erwiesen und Blumen und Nachrichten als letzten Gruß hinterlassen. Die bereits an drei Seiten eingezäunte Grabstätte ist zusätzlich mit einem kleinen Tor und einem passenden Torbogen in Schmiedeeisen-Optik geschützt. Zudem gibt es an der Ruhestätte einen Briefkasten, in den Nachrichten an Fedder und seine Familie geworfen werden können.

Jan Fedder war als Polizist Dirk Matthies fast drei Jahrzehnte lang das Gesicht der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier". Er war Ende Dezember nach langer Krankheit in seiner Wohnung auf St. Pauli gestorben. Die Trauerfeier fand am 14. Januar, seinem 65. Geburtstag, im Hamburger Michel statt.

