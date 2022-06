Stand: 25.06.2022 21:16 Uhr Gold für HSV-Sprinter Owen Ansah bei den Finals

HSV-Sprinter Owen Ansah hat bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Berliner Olympiastadion am Sonnabend über 100 Meter Gold gewonnen. Mit seiner Siegerzeit von 10,09 Sekunden blieb der 21-Jährige nur eine Hundertstelsekunde über seiner persönlichen Bestzeit und bestätigte damit die Norm für die Europameisterschaft im August in München. Sein Teamkollege Lucas Ansah-Peprah sicherte sich in 10,17 Sekunden die Bronzemedaille. Sendedatum NDR 90,3: 26.06.2022 08:00