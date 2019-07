Stand: 14.07.2019 00:42 Uhr

Gigantisches Sommertour-Finale in Groß Flottbek

Beim großen Finale der Sommertour von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal in Groß Flottbek haben 13.000 Menschen eine gigantische Party gefeiert. Der Stadtteil konnte seine Wette gegen den NDR gewinnen. Bernie Paul begeisterte das Publikum mit seinen Hits. Zum Abschluss eroberten Kool & the Gang die Bühne - mit einer fantastischen Show.

Großes Sommertour-Finale in Groß Flottbek











































"Let's Celebrate" mit Kool & the Gang

Mit einem beeindruckenden visuellen Intro eröffnete die Band das Konzert: "Sind Sie bereit für die Party mit Kool & the Gang?", fragte Sänger Walt Anderson und stimmte den Hit "Tonight" an. Die Band performte dazu eine Choreografie. Der Song aus den 80er-Jahren klang frisch und die Disco-Moves harmonierten mit sanften Soul-Rhythmen. "Are there some fresh ladies?" fragt Sänger Kool vor dem nächsten Song "Fresh". Es folgen weitere Hits wie "Too Hot", "Joanna", "Sexy" oder "Funky Stuff".

Coole Hits und heiße Party

Die Vollblut-Musiker legten auf der Bühne eine fantastische Show hin. Immer wieder flirteten die Musiker mit den jubelnden Damen im Publikum. Aber auch die Männer im Publikum waren begeistert. Bei "Jungle Boogie" ertönte ein Tarzan-Ruf, die Künstler imitierten auf ihren Instrumenten Tiergeräusch und erzeugten so Dschungel-Feeling. Dann wurden wieder gefühlvolle Töne von Walt Anderson angeschlagen: Bei "Cherish" schwenkte das Publikum Lichter im Takt und sang den Klassiker textsicher mit - ein Moment, der in Erinnerung bleibt. Zum Abschluss spielten Kool & the Gang "Get Down On It" und "Celebration". Immer wieder zeigten die Musiker dabei in Solo-Einlagen, was sie drauf haben. Eine tolle Show, die das Publikum in Groß Flottbek restlos begeisterte.

Kool & the Gang: "Cherish" NDR 90,3 - 13.07.2019 21:45 Uhr Kool & the Gang haben bei der Sommertour von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal in Groß Flottbek den Song "Cherish gespielt. Hier können Sie den Auftritt noch einmal sehen.







5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Lucky" mit Bernie Paul

"Fantastisch! Hallo Hamburg. Ich bin unglaublich glücklich, heute hier zu sein." Mit diesen Worten begrüßte Bernie Paul gut gelaunt das Publikum. Ende der 70er-Jahre veröffentlichte er mit "Lucky" seine Debüt-Single - und landete gleich seinen ersten Hit. "Der Song hat mir Glück gebracht und ich hoffe, dass er Ihnen auch Glück bringt", sagte der Entertainer und spielte "Lucky" dann natürlich auch. "Ich bin unheimlich stolz hier stehen zu dürfen", freute sich Bernie Paul über den Zuspruch der Besucher.

Weitere Informationen Ihr Bild von der Sommertour in Groß Flottbek Sind Sie auch beim großen Sommertour-Finale in Groß Flottbek dabei? Hier finden Sie die Besucher-Bilder. mehr

Textsicheres Publikum auch bei Dialekt

Dann überraschte er das Publikum mit einem Hit, den er für die Band Relax geschrieben hat: "Weil I Di Mog". Die Fans zeigten sich textsicher und beherrschten sogar den bayerischen Dialekt - sehr zur Freude von Bernie Paul, der sich immer wieder bedankte. Es folgten Hits wie "Love Is In The Air", "You To Me Are Everything", Sweet Caroline oder das Stück "Sail Away", das aus seiner Feder stammt und unter anderem von Joe Cocker gesungen wurde. Als Zugabe legte Bernie Paul noch ein Lied aus seiner Heimat nach. In München würde man jetzt genau das folgende Lied spielen, erzählte der Sänger: "Heut' Geh' Ma Net Hoam". Mit tosendem Applaus verabschiedet ihn danach das Publikum.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.07.2019 | 20:00 Uhr