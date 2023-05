Gesundheitswesen in Hamburg: Viele Beschäftigte, hohe Kosten Stand: 10.05.2023 12:30 Uhr In Hamburg ist Gesundheit so teuer wie fast nirgendwo sonst in Deutschland. Das geht aus Daten hervor, die der Hamburger Verband der Ersatzkassen (vdek) recherchiert und zusammengetragen hat.

Besonders hoch sind zum Beispiel die Kosten für die Krankenhäuser - pro Patientin oder Patient lagen sie zuletzt bei mehr als 7.400 Euro. Nur in Berlin sind die Kosten noch etwas höher. Gleichzeitig hat Hamburg zusammen mit Bremen die meisten Krankenhausbetten und ebenfalls gemeinsam mit Bremen die höchste Dichte an niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in den Praxen. Zudem arbeiten in keinem anderen Bundesland prozentual gesehen so viele Menschen im Gesundheitsbereich wie in Hamburg.

Viele Patienten kommen von außerhalb nach Hamburg

Kathrin Herbst, die Leiterin des vdek in Hamburg, ist sich deshalb sicher: Mit dem vielen Geld und den vielen Beschäftigten könnte es in der Stadt eigentlich eine bessere Gesundheitsversorgung geben, als es derzeit der Fall ist. Gleichzeitig muss man bei den Zahlen aber auch berücksichtigen, dass viele Patientinnen und Patienten von außerhalb nach Hamburg kommen. 20 Prozent der Krankenhauspatientinnen und -patienten kommen aus Schleswig-Holstein, 10 Prozent aus Niedersachsen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik Krankenversicherung