Gericht: Polizei darf an gefährlichen Orten kontrollieren Stand: 07.02.2022 16:38 Uhr Das Hamburger Oberverwaltungsgericht (OVG) bestätigt in seiner Begründung des Urteils die Zulassung der bisherigen Polizei-Praxis auf St. Pauli: Polizeikontrollen ohne konkreten Anlass bleiben erlaubt.

Geklagt hatte ein Mann aus Togo. Er lebt auf St. Pauli und wird dort immer wieder von der Polizei kontrolliert. Ohne Grund und nur wegen seiner Hautfarbe, behauptet er. Nach seiner Auffassung handelt es sich um diskriminierende und stigmatisierende Identitätsfeststellungen ("Racial Profiling"), für die seine Herkunft und seine Hautfarbe maßgeblich gewesen seien. Vor dem Verwaltungsgericht hatte er recht bekommen: Es erklärte anlasslose Polizeikontrollen für verboten. Anders das Oberverwaltungsgericht vor zwei Wochen.

AUDIO: Polizeikontrollen ohne konkreten Anlass bleiben erlaubt (1 Min) Polizeikontrollen ohne konkreten Anlass bleiben erlaubt (1 Min)

Polizei darf weiter kontrollieren

Jetzt kam die Begründung: Als Anlass reiche aus, wenn sich jemand - "szenetypisch verhalte". Dann dürfe die Polizei unter Umständen auch das äußere Erscheinungsbild des oder der Verdächtigen berücksichtigen – wozu laut OVG ausdrücklich auch die Hautfarbe gehört. Die Richter segneten auch die Polizeipraxis an sogenannten gefährlichen Orten ab, wie es sie auf St. Pauli und in St. Georg gibt. Dort dürfe die Polizei Personen kontrollieren, deren Verhalten mit den Ortsgefahren - auf St. Pauli also: Drogendealerei - in Verbindung stehen könnte.

Anwalt: "Entscheidung verkennt Realität"

Carsten Gericke, der Anwalt des Klägers aus Togo, zeigt sich von dem Urteil enttäuscht: "Die Entscheidung verkennt die Realität rassistischer Kontrollen auf St. Pauli", sagt er. "Das wird nicht zum Rechtsfrieden beitragen."

Weitere Informationen Gericht: Polizeikontrolle bei Mann aus Togo auf St. Pauli rechtens Ein Mann aus Togo hatte gegen Kontrollen geklagt und zunächst recht bekommen. Doch das Oberverwaltungsgericht sieht den Fall anders. (20.01.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.02.2022 | 17:00 Uhr