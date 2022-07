Gas-Notfallplan: Auch in Hamburg laufen die Vorbereitungen Stand: 26.07.2022 20:31 Uhr Die EU-Staaten bereiten sich darauf vor, dass bald kein Gas mehr aus Russland kommt. Sie einigten sich auf einen Gas-Notfallplan. Auch in Hamburg laufen Vorbereitungen für diesen Fall.

Um den Energiebedarf in den städtischen Gebäuden zu senken, prüfe die Stadt technische Maßnahmen, erklärt die Sprecherin der Hamburger Umweltbehörde, Renate Pinzke: "Da kann es um den Warmwasserverbrauch gehen, natürlich auch um Heizung. Aber diese konkreten Maßnahmen werden jetzt erarbeitet. Behördenübergreifend."

Schulungen für Hausmeister

Die Schulbehörde überprüft jetzt in den Ferien, ob alle Heizungen in Ordnung sind. Rainer Schulz, Staatsrat der Schulbehörde: "Und wir sind auch dabei und haben ein ziemlich großes Schulungsprogramm aufgelegt für die Hausmeisterinnen und Hausmeister. Sodass auch dort, diejenigen die die Anlagen betreiben sollen, geschult werden, wie man möglichst wenig Energie verbrauchen kann und was man tun kann, wenn die Heizungen nicht richtig laufen. Und wie man den Betrieb optimieren kann."

Generell habe man in den vergangenen Jahren viel Geld in die Sanierung und den Neubau der Schulen gesteckt. Dadurch sei der Energieverbrauch in den vergangenen Jahren um zehn Prozent gesenkt worden, so Schulz.

