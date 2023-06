Stand: 28.06.2023 20:27 Uhr Galopprennen: "Nastaria" gewinnt Langen Hamburger

Die vier Jahre alte Stute "Nastaria" war am Mittwochabend auf der Galopprennbahn in Horn die umjubelte Siegerin beim Langen Hamburger, dem ältesten aller Hamburger Galopprennen. In der seit 1862 ausgetragenen 3.200-Meter-Prüfung siegte "Nastaria" mit Jockey Miguel Lopez in einem spannenden Finish gegen den aus Polen angereisten "Hipop de Loire" und "Lion’s Head". Der Favorit "Lotterbov" wurde nur Vierter.

