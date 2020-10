G20-Prozess: Fünf Jugendliche vor Gericht Stand: 08.10.2020 13:19 Uhr Hamburg steht das nächste Großverfahren nach den G20-Protesten bevor. Am 3. Dezember beginnt der Prozess gegen fünf Jugendliche, die an Auseinandersetzungen mit der Polizei beteiligt gewesen sein sollen.

Mehr als 80 Männer und Frauen hat die Staatsanwaltschaft angeklagt, die 2007 am Rondenbarg in Hamburg-Bahrenfeld dabei gewesen sein sollen. Die ersten fünf werden jetzt vor Gericht gestellt - alle noch jugendlich. Ihnen wird schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Am Morgen des 7. Juli vor drei Jahren waren 200 Demonstrierende vom Protestcamp im Altonaer Volkspark Richtung City aufgebrochen.

Konfrontation mit mehreren Verletzten

Am Rondenbarg trafen sie auf eine Polizeieinheit, es kam zu Konfrontationen. Mehrere Demonstrantinnen und Demonstranten wurden verletzt, elf von ihnen schwer. Im Nachhinein gab es Zweifel, ob tatsächlich die Demonstrierenden zuerst die Polizei angegriffen hatten, wie von dieser behauptet. Die Staatsanwaltschaft aber erhob Anklage. Dabei werden den einzelnen Angeklagten keine eigenen Gewalttaten vorgeworfen. Sie sollen nur bei einem gewalttätigen Aufmarsch dabei gewesen sein.

