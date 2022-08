Früher Andrang bei der Trauerfeier für Uwe Seeler im Stadion Stand: 10.08.2022 12:15 Uhr Im Hamburger Volksparkstadion findet am frühen Nachmittag die Trauerfeier für Uwe Seeler statt. Wegen des großen Andrangs ist das Stadion schon früher geöffnet worden als ursprünglich geplant.

Mehrere hundert Fans sind schon früh zum Stadion gekommen, um dort auf den Einlass zu warten. Aus Sicherheitsgründen sind die Tore deshalb schon um 12.15 Uhr geöffnet worden - eine Viertelstunde früher als angekündigt.

Im Volksparkstadion wurden viele Vorbereitungen für die Trauerfeier getroffen: Im Anstoßkreis wurde ein Rednerpult aufgestellt, rundherum wurden Kränze abgelegt. Der Pianist Joja Wendt hat am Vormittag seinen Auftritt geprobt. "Es ist eine große Ehre für eine Legende hier zu spielen", sagte Wendt. "Man ist natürlich traurig, dass so eine großartige, vielleicht die größte Legende des deutschen Fußballs gegangen ist." Auf der anderen Seite glaube er, könne man auf ein bewegtes und ein sehr erfülltes Leben zurückblicken.

Die große Trauerfeier beginnt um 14 Uhr. Das NDR Fernsehen und NDR.de übertragen die Zeremonie live.

Uwe Seeler im Alter von 85 Jahren gestorben

HSV-Idol Uwe Seeler war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorben. Die Stadt legte ein Kondolenzbuch im Rathaus für ihn aus. 2003 war Seeler die Ehrenbürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg verliehen worden.

Wird Volksparkstadion umbenannt?

Weitere Ehrungen für "Uns Uwe" sind bereits in der Vorbereitung. HSV-Investor Klaus-Michael Kühne, der aktuell die Namensrechte am Volksparkstadion hält, hat bereits eine Umbenennung in Uwe-Seeler-Stadion ins Gespräch gebracht. Geplant ist zudem, eine am Stadion gelegene Straße nach dem viermaligen WM-Teilnehmer zu benennen. In Frage dafür kämen die Stadionstraße sowie die Sylvesterallee zwischen dem Stadion und der Barclays Arena.

