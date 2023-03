"Fridays for Future": Tausende beim Klimastreik in Hamburg Stand: 03.03.2023 15:07 Uhr Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" (FFF) und die Gewerkschaft ver.di rufen für heute zum gemeinsamen globalen Klimastreik auf. In Deutschland sind in rund 30 Städten mehr als 240 Aktionen geplant. Auch in der Hamburger Innenstadt gibt es eine große Demonstration.

Nach Angaben der Polizei versammelten sich am Mittag rund 5.500 Menschen am Jungfernstieg. Das FFF-Organisationsteam sprach von 10.000 Teilnehmenden. Nach einer Kundgebung am Jungfernstieg gegen 13 Uhr hat sich ein Demonstrationszug in Gang gesetzt, der über die Bergstraße, Speersort, Steinstraße, Steintorwall, Glockengießerwall, Lombardsbrücke, Esplanade, Stephansplatz, Dammtorstraße, Gänsemarkt wieder zurück zum Jungfernstieg führt. Wegen der Demonstration kommt es im gesamten Innenstadtbereich zu langen Staus. Die Polizei hatte allen Autofahrerinnen und -fahrern im Vorfeld empfohlen, den Bereich am Freitagnachmittag weiträumig zu umfahren.

Die FFF-Sprecherin Annika Kruse sagte im Vorwege der Demo, dass die Teilnehmerzahl nur bedingt relevant sei. "Die Relevanz der Klimakrise hängt gar nicht davon ab, wie viele Leute auf die Straße gehen. Davon hängt aber ab, wie viel dann letztendlich getan wird - das haben wir gesehen", so Kruse.

Appell für Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze

Die Klimaschützerinnen und -schützer fordern die Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens. Um das 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten, seien der rasche Ausbau erneuerbarer Energien und eine schnelle Mobilitätswende unabdingbar. Entscheidend sei ein sofortiges Ende der Subventionen für fossile Energieträger und eine Reduzierung der Kohlekraft auf ein Viertel der heutigen Leistung. Außerdem müsse unverzüglich eine CO2-Steuer auf alle Treibhausgasemissionen erhoben werden. Ein realistischer Preis pro Tonne CO2 seien 180 Euro.

Videos 3 Min "Wir brauchen eine gerechte Verkehrswende" Der Schwerpunkt des großen Klimastreiks liegt auf der Verkehrswende, erklärt Annika Kruse von "Fridays for Future" im Interview. 3 Min

"Wir brauchen eine lebenswertere Stadt"

"Wir brauchen hier in Hamburg einen starken Ausbau des Nahverkehrs", sagte Kruse am Freitagvormittag. Die autofreie Innenstadt müsse stark ausgeweitet werden, weit über den Jungfernstieg hinaus. "Die Stadt platzt aus allen Nähten vor Autos. Wir brauchen eine Stadt, die lebenswerter ist - mit mehr ÖPNV und mehr Fahrrad-Infrastruktur", ergänzte die Aktivistin.

Faire Löhne gefordert

Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit könnten "nicht mehr gegeneinander ausgespielt werden", hatte FFF im Vorwege erklärt. Deshalb würden Klimaschützerinnen und -schützer sowie die Gewerkschaft gemeinsam auf die Straße gehen. "Eine radikale und gerechte Verkehrswende funktioniert nur mit fairen Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten und massiven Investitionen in Taktung und Infrastruktur", sagte FFF-Sprecherin Annika Rittmann.

Forderung nach bezahlbaren Fahrkarten

Die Klimabewegung und die Gewerkschaft fordern bessere Arbeitsbedingungen im öffentlichen Nahverkehr, mehr Personal, bezahlbare Fahrkarten, einen Ausbau der Streckennetze und eine höhere Taktung. Damit emissionsarmer Verkehr zuverlässig und bezahlbar werde, seien massive Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr nötig, betonte ver.di.

Beim Klimastreik im September hatten sich rund 15.000 Demonstrierende in der Hamburger Innenstadt versammelt.

