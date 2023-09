"Fridays for Future": 15.000 Menschen bei Klimastreik in Hamburg Stand: 15.09.2023 17:48 Uhr 15.000 Menschen nehmen laut Polizei in Hamburg beim Klimastreik von "Fridays for Future" (FFF) teil. Am Jungfernstieg gab es bei einer Kundgebung prominente Unterstützung von Herbert Grönemeyer und Silbermond. Die Klimabewegung ist zufrieden.

Sie sprechen sogar von 22.000 Teilnehmenden. Es ist der inzwischen 13. Globale Klimastreik von FFF. Die Demonstrierenden halten Plakate wie "Wir sollten unseren Planeten unseren Enkeln lebenswert erhalten" oder "Ihr müsst handeln!" in die Höhe.

"Fridays for Future" in Hamburg zufrieden

"Wir erleben auf jeden Fall einen großen Zuspruch, die Stimmung ist richtig gut, und es ist sehr beeindruckend, wie viele Menschen jetzt hier gemeinsam wieder auf die Straße gehen, obwohl gerade viele Dinge ja einfach sehr anstrengend sind", so Annika Rittmann, Sprecherin von FFF.

Weitere Klimastreiks in Norddeutschland

Auch in anderen norddeutschen Städten gibt es Kundgebungen, zum Beispiel in Hannover, Braunschweig, Göttingen, Lüneburg, Kiel, Flensburg und Lübeck sowie Rostock und Schwerin.

Herbert Grönemeyer appelliert an Politik

Bei seinem Auftritt in Hamburg sprach Herbert Grönemeyer direkt die Politikerinnen und Politiker des Landes an: "Liebe Politiker*innen, vergesst euren Amtserhalt. Kommt aus eurer bewussten Kurzsichtigkeit, aus eurer Eitelkeit heraus und redet nicht, sondern bringt endlich Dinge in Gang! Nicht in der Zukunft, das ist zu spät. Jetzt, und radikal jetzt." Mit dieser Aufforderung sprach der Musiker vielen Teilnehmenden aus dem Herzen. Außerdem dankte er den Demonstrierenden für ihren Einsatz.

"Training für die Demokratie"

Bereits im Vorfeld sagte Grönemeyer im Interview mit dem NDR zu den Protesten von FFF: "Ich glaube, das ist ein Training für die Demokratie. In den Zeiten, in denen Populisten immer stärker werden, müssen wir alle trainieren, was Widerstand heißt. Jetzt kommt eine neue Generation, die das macht." Man habe beim Klimaschutz die letzten 15 Jahre verschlafen. "Wir haben uns alle sehr wohl gefühlt und das war dramatisch", so Grönemeyer. Der Musiker unterstützt die Klima-Bewegung mit einem Auftritt auf der Bühne am Jungfernstieg.

Demoroute um die Alster

In Hamburg zog der Demonstrationszug nach Musik und Kundgebung vom Jungfernstieg über den Speersort hin zur Steinstraße und den Steintorwall in Richtung Glockengießerwall, Lombardsbrücke und die Esplande, ehe es über den Stephansplatz und die Dammtorstraße in Richtung Zielort am Gänsemarkt/Jungfernstieg geht.

Straßensperrungen in der Innenstadt eingerichtet

Neben vorübergehenden Straßensperrungen während des Aufzuges waren bereits seit 6 Uhr am Morgen erste Sperrungen, insbesondere im Bereich der Binnenalster, dem Gänsemarkt und dem Hauptbahnhof, eingerichtet.

Auch Silbermond und andere Musiker in Hamburg dabei

Musikalische Auftritte gab es am Jungfernstieg neben Grönemeyer auch von Silbermond. "Wie schön ist es zu sehen, dass wir heute so viele sind", rief die Sängerin von Silbermond, Stefanie Kloß, bei ihrem Auftritt in die Menschenmenge.

Hunderttausende bei Klimastreik im März in Deutschland

Am bislang letzten Klima-Aktionstag am 3. März hatten nach Schätzungen der Bewegung allein in Deutschland mehr als 220.000 Menschen teilgenommen. In Hamburg waren nach Angaben der Veranstalter etwa 12.000 Menschen dabei.

