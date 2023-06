Demo auf der Alster für Rechte von Klima-Geflüchteten

Stand: 19.06.2023 11:53 Uhr

Kurz vor dem Weltflüchtlingstag haben am Montag Aktivisten und Aktivistinnen von Greenpeace und Fridays for Future in Hamburg für die Rechte von Klima-Geflüchteten demonstriert.