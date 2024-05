Gepäckprobleme am Hamburger Flughafen: Flüge auf Terminal 2 verlegt Stand: 06.05.2024 12:31 Uhr Wer von Hamburg aus fliegen will, muss momentan mehr Zeit einplanen. Am Flughafen in Fuhlsbüttel gibt es seit Sonntagmorgen Probleme bei der Gepäckförderanlage. Auch heute hat das noch Auswirkungen.

Laut einer Flughafensprecherin war die Anlage zu Betriebsbeginn am Sonntagmorgen komplett ausgefallen. Auch am Montagmorgen funktionierte die Gepäckanlage im Terminal 1 weiterhin nur teilweise. Um die Wartezeiten für die Reisenden zu verkürzen, wurde das Terminal 2 stärker genutzt, in dem die Gepäckförderanlage reibungslos unter Volllast läuft. Laut Mitteilung des Flughafens gelang das erfolgreich und führte dazu, dass die Passagiere am Montagmorgen wie gewohnt abfliegen konnten.

Gepäck wurde zuvor per Hand transportiert

Am Sonntagnachmittag lief das Gepäcksystem nach Angaben des Airports zwar bereits wieder teilweise, sodass einige Flüge wieder normal über die Check-in-Schalter abgefertigt werden konnten. Bei anderen wurde das Gepäck jedoch an Sammelstellen auf Gepäckwagen verladen und von dort aus in das System befördert.

Airport kündigte lange Wartezeiten an

Wann alle Bänder wieder laufen, könne noch nicht gesagt werden, so die Sprecherin. "Die Störung der Gepäckförderbandanlage hält weiterhin an", teilt der Flughafen auf seiner Homepage mit. Dort werden abfliegende Fluggäste weiterhin dazu aufgerufen, frühzeitig am Flughafen zu erscheinen - wenn möglich zwei Stunden vor Abflug.

Fehlersuche geht weiter

"Unsere Techniker arbeiten mit Hochdruck daran, den Fehler so schnell wie möglich zu beheben", sagte die Sprecherin. Wann alle Bänder wieder laufen, könne aber noch nicht gesagt werden. "Wir bitten um Verständnis für die Situation und setzen alles daran, dass alles schnellstmöglich wieder reibungslos läuft."

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.05.2024 | 19:30 Uhr