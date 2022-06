Freundin mit Messerattacke beauftragt? Mann vor Gericht Stand: 08.06.2022 16:32 Uhr Was bringt eine Frau dazu, für ihren Freund zu töten? Diese Frage beschäftigt das Hamburger Landgericht seit Mittwoch. Dort ist ein 37-Jähriger angeklagt, dessen Freundin für ihn einen Kontrahenten niedergestochen hatte.

Die Tat ist bereits acht Jahre her: Der Angeklagte hatte sich in einer Harburger Kneipe mit einem anderen Gast gestritten und habe Rache gewollt, so die Staatsanwältin. Er habe seine Freundin am Telefon gebeten, mit einem Messer zu kommen und den Kneipengast zu töten.

AUDIO: Zu Messerangriff angestiftet? Mann vor Gericht (1 Min)

Mann schwer verletzt - Frau verurteilt

Tatsächlich stach die junge Frau dem ihr unbekannten Mann zweimal in den Oberkörper und verletzte ihn lebensgefährlich. Warum? Die damals erst 17-Jährige wollte ihrem älteren Freund imponieren und die Beziehung nicht gefährden, heißt es in der Anklage gegen ihren Ex-Freund. Sie wurde dafür schon vor Jahren verurteilt.

Angeklagter in Italien gefasst

Der Mann sitzt erst jetzt auf der Anklagebank, weil er abgetaucht war. Die Polizei fahndete international nach ihm. Im Oktober wurde er in Italien aufgegriffen und ausgeliefert. Wegen einer psychischen Erkrankung ist er statt im Untersuchungsgefängnis in der Psychiatrie. Er schweigt. Die Frau wird Anfang Juli aussagen.

