Freizeit-Studie: Internet ist die Lieblingsbeschäftigung Stand: 16.09.2021 10:03 Uhr In ihrer Freizeit nutzen die Deutschen am allerliebsten das Internet. Das geht aus dem neuen Freizeit-Monitor der Hamburger BAT-Stiftung für Zukunftsfragen hervor. Demnach gaben 97 Prozent an, mindestens einmal in der Woche online zu sein.

Vorm Computer sitzen, Fernsehen, Musik hören - das sind die Top drei der Freizeitaktivitäten. Alles wichtiger als gemeinsam etwas mit Freundinnen und Freunden oder der Familie zu unternehmen. Das ist das Ergebnis des Freizeit-Monitors der Hamburger BAT-Stiftung für Zukunftsfragen. Das war auch im vorigen Jahr schon so und hat, so Freizeitforscher Ulrich Reinhardt, auch mit der Pandemie zu tun.

Einmal die Woche Sport

Die Untersuchung ergab auch, dass Freizeit nicht automatisch mit Spaß gleichzusetzen ist. "Also am meisten Spaß macht uns, Zeit mit dem Partner zu verbringen. Wir vertüdeln unsere freie Zeit doch sehr stark mit den Medien und machen nicht das, was uns wirklich Spaß macht", sagt Reinhard. Wandern, Joggen, Radfahren - immerhin jeder Zweite macht das mindestens einmal die Woche. Und das, so hofft Reinhardt, wird auch nach Corona so bleiben.

Über 3.000 Menschen befragt

Für die aktuelle Untersuchung wurden im August 2021 über 3.000 Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren zu ihrem Freizeitverhalten sowie zu den Themen "Freizeit in Coronazeiten" und "Was in der Freizeit Spaß macht" durch die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) befragt.

