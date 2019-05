Stand: 18.05.2019 11:01 Uhr

Freikarten-Affäre: CDU sieht "mafiöse Strukturen"

Nach Berichten über weitere Ermittlungen im Zusammenhang mit der Affäre um Rolling-Stones-Karten hat die Hamburger CDU-Fraktion nun eine Regierungserklärung von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) gefordert. Wie NDR 90,3 berichtete, geht die Staatsanwaltschaft dem Verdacht nach, dass der frühere Bezirksamtsleiter in Hamburg Nord, Harald Rösler, nicht nur beim Rolling-Stones-Konzert Freikarten gefordert hat, sondern bei bis zu 50 Großveranstaltungen. Der Chef der CDU-Bürgerschaftsfraktion, André Trepoll, zeigte sich am Sonnabend erstaunt über die Ausweitung der Affäre und sagte, es sei teilweise von "mafiösen Strukturen" auszugehen. "Deshalb ist da Aufklärung dringend geboten", so Trepoll.

CDU-Fraktionschef zur Freikarten-Affäre: "Mafiöse Strukturen" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 18.05.2019 11:00 Uhr Autor/in: Jörn Straehler-Pohl Nach der Affäre um Rolling-Stones-Karten gibt es neue Ermittlungen gegen Ex-Bezirksamtschef Rösler - wegen Bestechlichkeit auch bei anderen Konzerten. Die CDU fordert eine Regierungserklärung, wie Jörn Straehler-Pohl berichtet.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Für den FDP-Chef im Bezirk Nord, Robert Bläsing, ist klar, dass die Finanzbehörde offenbar komplett versagt habe - sie habe schließlich die Aufsicht über die Bezirksämter. Der SPD-Fraktionschef im Bezirk Mitte, Thomas Domres, erklärte, er hoffe, dass die Vorwürfe aufgeklärt werden. Er hatte nach eigenen Angaben aus den Medien von den neuen Ermittlungen erfahren. Die Vorwürfe wurden rund eine Woche vor den Bezirkswahlen bekannt. Sie könnten den Wahlkampf der SPD im Bezirk Nord schwieriger machen.

Freitickets gegen Konzert-Genehmigungen?

Nach Informationen von NDR 90,3 soll das Bezirksamt Nord für Konzerte in Alsterdorf bis zu 30 kostenlose Tickets bekommen haben. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, wegen des Verdachts seien bereits am Mittwoch Räume der Behörde durchsucht und Unterlagen beschlagnahmt worden. Im Fokus stehe neben Rösler ein weiterer Mitarbeiter.

Stones-Karten-Affäre: Neue Ermittlungen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 18.05.2019 06:00 Uhr Autor/in: Wutke, Oliver Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Ex-Bezirksamtsleiter Harald Rösler ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er soll für Konzerte in der Alsterdorfer Sporthalle Freikarten verlangt haben.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Ermittler prüfen nun Unterlagen für Konzerte seit 2013, die das Bezirksamt Nord genehmigt hatte. Konkret geht es um den Vorwurf der Bestechlichkeit: Veranstaltungen könnten gegen Freikarten-Kontingente erlaubt worden seien.

Rechnungshof in Affäre eingeschaltet

Die Hinweise für neue Ermittlungen haben sich laut Staatsanwaltschaft aus der Affäre um Rolling-Stones-Freikarten ergeben. Im Zusammenhang mit dem Skandal hat der Hauptausschuss der Bezirksversammlung Nord inzwischen den Rechnungshof angerufen. Er soll prüfen, ob die Große Festwiese im Stadtpark den Veranstaltern eventuell zu günstig überlassen wurde. Die Hamburger Staatsanwaltschaft leitete im Zuge der Affäre Ermittlungsverfahren gegen mehr als 50 Beschuldigte ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.05.2019 | 06:00 Uhr