Flughafen erwartet mehr Gäste an Weihnachten Stand: 13.12.2020 09:34 Uhr Trotz der hohen Coronazahlen zieht es manche Hamburger über die Weihnachtstage in die Ferne. Der Flughafen in Fuhlsbüttel rechnet mit einer höheren Nachfrage zu den Feiertagen.

Viele Fluggesellschaften hätten ihren Plan kurzzeitig aufgestockt, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Zur Zeit fliegen am Hamburger Flughafen im Schnitt insgesamt rund 3.500 Menschen täglich von und nach Hamburg. Das seien weniger als 10 Prozent der sonst üblichen Passagiere, erläuterte die Sprecherin.

AUDIO: Hamburger fliegen vermehrt an Weihnachten (1 Min)

Hamburger brauchen offenbar "Tapetenwechsel"

Der Reiseveranstalter Tuifly mit Sitz in Hannover teilte mit, dass die Nachfrage wegen der Corona-Krise zwar geringer als 2019 sei, inzwischen aber wieder zunehme. "Viele unserer Kunden gehen gerade ins Reisebüro, weil sie einen Tapetenwechsel brauchen", so ein Pressesprecher des Reiseanbieters.

Negativer Coronatest wird verlangt

Hohe Buchungen gebe es bundesweit für Kuba und die Seychellen, in Europa stünden die Kanaren und Madeira hoch im Kurs. Für diese Gebiete gebe es keine Reisewarnungen. Beide Ziele können demnach direkt von Hamburg aus angesteuert werden. Wer auf den Kanaren Urlaub macht, muss allerdings einen negativen Coronatest vorzeigen, der vor Abflug nicht älter als 72 Stunden sein darf.

Derzeit Keine Kreuzfahrten

Während die Flugzeuge trotz Corona in Hamburg starten und landen, herrscht an den Kreuzfahrtterminals weiter Stillstand. "Momentan finden keine Reisen ab Hamburg statt", teilte das Cruise Gate Hamburg mit. Die Abfertigung von Kreuzschifffahrtspassagieren ist laut Wirtschaftsbehörde seit Anfang Dezember bis auf weiteres unzulässig. Mit dem Zug oder dem Auto ins Ausland zu verreisen, ist laut der Hamburger Wirtschaftsbehörde weiterhin möglich. "Man muss sich natürlich an die im Ausland geltenden Bestimmungen halten und bei der Rückkehr an unsere", betonte eine Sprecherin.

Weitere Informationen Wo kann ich mich in Hamburg auf Corona testen lassen? Ob mit oder ohne Symptome - in Hamburg gibt es viele Möglichkeiten, sich auf Covid-19 testen zu lassen. Eine Übersicht (11.12.2020). mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 12.12.2020 | 14:00 Uhr