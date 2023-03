Flughafen Hamburg: Mehr Passagiere, aber immer noch rote Zahlen Stand: 29.03.2023 14:18 Uhr Nach 11,1 Millionen Passagieren im vergangenen Jahr erwartet der Hamburger Flughafen in diesem Jahr 13,8 Millionen Fluggäste. Um lange Wartezeiten zu vermeiden soll bereits ab der kommenden Woche ein neues System bei den Sicherheitskontrollen starten.

Kein Anstehen mehr an der Sicherheitskontrolle: Das ist das Ziel von Slot&Fly. Fluggäste können sich vorab per Internet ein 15-Minuten-Zeitfenster buchen, in dem sie die Kontrollen passieren. Schion jetzt kann man auf der Internetseite des Airports sehen, wann die Schlangen vor den Kontrollen besonders lang sind.

Zusätzliches Personal für Sommerreisewelle

Zur Sommerreisewelle will der Flufghafen wieder zusätzliches Personal abstellen. Dann werden innerhalb einer Woche mehr als 350.000 Passagiere erwartet - rund um Ostern immerhin schon rund 280.000.

Airport verbucht Verlust

Trotz des Aufschwungs im Luftverkehr nach der Corona-Pandemie verbuchte der Hamburger Flughafen 2022 einen Verlust in Höhe von rund 27,2 Millionen Euro. Eigentlich habe die Flughafen Hamburg GmbH (FHG) nach drei Verlustjahren in Folge 2023 in die Gewinnzone zurückkehren wollen, doch seien die Energiepreise stark gestiegen, sagte Flughafenchef Michael Eggenschwiler am Mittwoch. "Deshalb gehen wir davon aus, dass wir wahrscheinlich die schwarze Null in diesem Jahr nicht ganz schaffen werden."

Künftig will der Airport allerdings unabhängig von Energiepreisen werden - und gleichzeitig CO2-frei. Deshalb baut der Flughafen auf eigenen Flächen nördlich von Hamburg einen Windpark, wo auch sogenannter grüner Wasserstoff hergestellt werden soll.

