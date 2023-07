Flughafen Hamburg: Aktuelle Verspätungen und Wartezeiten Stand: 13.07.2023 16:51 Uhr Fliegen war 2022 kein Spaß: Verspätungen, Stornierungen, Probleme mit dem Gepäck. Wie ist die Lage dieses Jahr am Hamburger Flughafen in der Reisesaison während der Sommerferien?

von Claus Hesseling

Die Vorfreude war groß, das Warten auf den Flug in die Sonne dauerte ewig: Marabou Airlines Flug MBU 6632 von Hamburg nach Korfu sollte eigentlich pünktlich um 6 Uhr morgens am 19. Juni 2023 starten. Laut Daten des Flughafens startete die Boeing 737 mit einer deutlichen Verspätung - von mehr als 15 Stunden. Ein entspannter Start in den Urlaub sieht anders aus.

Verspätungsquoten in den vergangenen Tagen

"Verspätet/Delayed" - diese Worte werden auch in diesem Sommer immer wieder auf der Abflugtafel am Hamburger Airport auftauchen. Auch in diesem Jahr müssen Flugreisende wieder Geduld mitbringen. In den vergangenen Wochen lag die Verspätungsquote zwischen 50 und 90 Prozent. Das lag unter anderem an der groß angelegten Militär-Übung "Air Defender 2023" - aber auch nach deren Ende sind Verspätungen noch an der Tagesordnung.

Die Daten hinter der Grafik Was ist eine Verspätung? Flüge gelten laut internationaler Definition als verspätet, wenn sie mehr als 15 Minuten zu spät die Parkposition verlassen. Für die Berechnung der angezeigten Durchschnitts-Verspätungsminuten ist aber die auf dem Ticket angegebene Abflugzeit entscheidend.

Streiks der Fluglotsen in Frankreich, Schwierigkeiten in Polen und eine Verengung des europäischen Luftraums durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine - das waren ein paar der Gründe für die Schwierigkeiten im vergangenen Jahr. Hinzu kam, dass viele Airlines und Flughäfen nicht so schnell mit einem Ende der Corona-Einschränkungen gerechnet hatten und deshalb überall Personal knapp war. Ursprünglich gingen die Fluggesellschaften und Airports davon aus, dass die Fluggastzahlen nach Corona erst im Jahr 2025 wieder den Stand von vor der Pandemie erreichen würden.

Schätzung: Luftverkehr wächst um zehn Prozent

Einige der Probleme bestehen immer noch. Und dieses Jahr könnte es noch enger werden in den Luftraum-Sektoren über Deutschland und Europa. "Mit Blick auf die nächsten sechs Monate rechnen wir mit einem weiteren Anstieg des Luftverkehrs von und nach Deutschland um etwa zehn Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode", sagt Alexander Klay, Pressesprecher Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Aber: Das entspricht erst 83 Prozent des Vor-Corona-Niveaus im Jahr 2019. Der Verkehr nach Südeuropa hat den stärksten Anteil am Gesamtverkehr und erreicht mit 95 Prozent fast wieder das Niveau von 2019.

Der kommerzielle Luftraum in Europa wird von sogenannten Area Control Centres (ACCs) kontrolliert. In Deutschland gibt es drei solcher Zentren, die von der Deutschen Flugsicherung betrieben werden: Bremen, Langen und München. Für Sommer-Reisende aus Norddeutschland sind vor allem Bremen (Luftraum über Norddeutschland) und Langen interessant. Denn wer von Hamburg, Bremen oder Hannover ans Mittelmeer fliegen will, dessen Flug wird wahrscheinlich den Sektor Langen durchqueren müssen. Und dort ist es seit dem Ukraine-Krieg eng geworden. Hier die Flugzahlen für Bremen ACC und Langen ACC jeweils im Vergleich mit dem Vorjahr:

Verspätungsrisiko vor allem nach dem Mittag

Die Maschinen, die Urlauber in den Süden bringen, fliegen mehrmals am Tag zwischen Deutschland und dem Mittelmeerraum hin und her. Kleine Verzögerungen bei jedem Stopp können sich summieren. Deshalb steigt das Verspätungsrisiko ab der Mittagszeit spürbar an. Wer also am Nachmittag von Hamburg aus fliegt, sollte darauf vorbereitet sein, dass es zu Verzögerungen kommen kann.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, in dem sich die großen Airlines zusammengeschlossen haben, betont, dass man in zusätzliche Crews und Reserveflugzeuge investiert habe. "Trotzdem sind an den Tagen des Ferienbeginns Wartezeiten an den einzelnen Kontrollstellen, insbesondere an den Sicherheitskontrollen, nicht auszuschließen. Dieser Bereich bleibt sehr fordernd", so Klay.

Lange Wartezeiten vor der Sicherheitskontrolle

Auch in Hamburg ist dies ein großes Problem: Die Schlangen vor der Sicherheitskontrolle. Ein Problem, für das der Flughafen selbst nicht viel kann. Denn die Bundespolizei, deren hoheitliche Aufgabe die Kontrolle der Sicherheit ist, hat die Kontrollen an den Dienstleister FraSec deligiert. Die Bundespolizeidirektion Hannover erklärte, es gebe bei dem beauftragten Sicherheitsdienstleister erhebliche kurzfristige krankheitsbedingte Ausfälle.

Auf der Webseite des Flughafens werden die aktuellen Wartezeiten dargestellt. Reisende können mittlerweile Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen. Mit dem Service "Slot&Fly" haben Fluggäste die Möglichkeit, bereits 72 Stunden vor Abflug ein Zeitfenster zu reservieren. Der Flughafen hat weitere Maßnahmen ergriffen:

Wartezeiten-Anzeige vor der Sicherheitskontrolle auf der Website des Flughafens

Stoßzeiten-Anzeige auf der Website – sie gibt Auskunft darüber, wie voll es durchschnittlich am Flughafen zu welchen Uhrzeiten wird

Unterstützung der Sicherheits-Dienstleister mit zusätzlichem Flughafen-Personal

Hamburg Airport und seine Tochterfirmen haben die Personalsuche noch einmal intensiviert und wollen auch Arbeitskräfte aus dem Ausland anwerben.

Verspätungszeiten der Airlines

Die folgende Tabelle zeigt die Verspätungszeiten der Airlines, die vom Hamburg Flughafen abfliegen. Sie zeigen die Daten der jeweils letzten 100 Abflüge (oder weniger, wenn Airlines seltener fliegen). Sie können die Tabelle durchsuchen oder durch die Seiten blättern, um weitere Airlines anzuzeigen.

Weit vorn dabei in der Liste sind Airlines, die nur selten von Hamburg abfliegen. Sie können Flüge mit großen Verspätungen oft nicht ausgleichen durch pünktliche Abflüge. Eine Airline, die jedoch häufig fliegt und auch relativ häufig lange Verspätungen anhäuft, ist Marabu Airlines. Marabu ist eine neue Gründung und Schwester-Airline von Condor - und immer wieder in den Schlagzeilen. Nach einem holprigen Start sieht sich die Fluggesellschaft auf einem guten Weg. Die Verspätung von Flug MBU 6632 erklärt die Airline so: Die eingeplante Maschine war wegen eines technischen Problems ausgefallen und das Ersatzflugzeug musste erst aus Zypern kommen.

Verzögerungen mit einrechnen

Wer in diesem Sommer fliegt, sollte also wissen, was auf sie oder ihn zukommt - ähnlich wie die Staus auf der Autobahn zu Ferienbeginn. Auch für die Wartezeit am Flughafen kann man vorsorgen. Vielflieger haben da einen Tipp: Eine leere Wasserflasche mit in den Gate-Bereich nehmen. Dort gibt es am Flughafen Hamburg mehrere kostenlose Trinkwasserspender. Verdursten muss man deshalb schon einmal nicht.

