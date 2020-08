Stand: 04.03.2020 08:53 Uhr

Flüchtlinge in Hamburg

Viele Menschen suchen in Hamburg Schutz vor Krieg, Gewalt und Not in ihrer Heimat. Sie haben meist einen langen und beschwerlichen Weg hinter sich - und häufig alles verloren. Wie und wo kommen die Menschen in Hamburg unter? Wer kümmert sich um sie und wie läuft die Finanzierung? NDR.de sammelt hier aktuelle Berichte zum Thema Flüchtlinge in Hamburg.