Hamburg-Harburg: Wieder ein Autobrand im Phönix-Viertel Stand: 18.05.2024 17:29 Uhr In Hamburg-Harburg hat es erneut einen Autobrand gegeben.

Unbekannte zündeten in der Nacht zu Sonnabend in der Bunatwiete / Eddelbüttelstraße einen Kleinlieferwagen an. 45 Bewohnerinnen und Bewohner des benachbarten Mehrfamilienhauses waren in Gefahr, Feuerwehrleute brachten sie in den Hinterhof. Schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Flammen weitere Fahrzeuge beschädigt.

Wie die Polizei dem Hamburg Journal sagte, gab es aber keine Verletzten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, jetzt ermittelt die Polizei. Im Phoenix-Viertel in Harburg hatten in den vergangenen Tagen wiederholt Autos gebrannt, bislang ist unklar, wer dahinter steckt. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach dem Ende der Löscharbeiten in das Haus zurückkehren.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 18.05.2024 | 19:30 Uhr