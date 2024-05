Hamburg: Mann nach Sturz aus dem Fenster schwer verletzt Stand: 19.05.2024 11:42 Uhr In Hamburg-Bahrenfeld ist am Samstagabend ein Mann aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss gestürzt. Er verletzte sich dabei schwer.

Zuvor hatte sich der 20-Jährige mit seiner Freundin lautstark in der gemeinsamen Wohnung in der Luruper Chaussee gestritten. Wie genau er dann in den Innenhof stürzte ist unklar, laut Polizei wurde der Mann aber nicht aus dem Fenster gestoßen. Er soll aber stark betrunken gewesen sein.

Bei dem Sturz zog sich der Mann mehrere Knochenbrüche zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

