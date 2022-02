Fliegerbombe in Wilhelmsburg wurde erfolgreich entschärft Stand: 16.02.2022 21:05 Uhr Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ist am Mittwoch bei Bauarbeiten eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger wurde entschärft, rund 4.800 Menschen mussten evakuiert werden.

Die Fliegerbombe im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ist entschärft. Das teilte die Feuerwehr Hamburg bei Twitter mit.

Der Blindgänger lag am Rotenhäuser Damm in einem zehn Meter tiefen Schacht unter Wasser. Taucher hatten sich den Fundort in einer Art Tauchrohr genauer angeschaut und konnten anschließend bestätigen, dass es sich um eine amerikanische Fliegerbombe mit einem Aufschlagzünder handelt.

4.800 Menschen mussten Wohnungen verlassen

Die Feuerwehr brachte die rund 4.800 Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle in Sicherheit. Zudem hatte der Kampfmittelräumdienst einen Warnradius von 1.000 Metern festgelegt, in dem sich Menschen nicht im Freien aufhalten durften. Ursprünglich sollte die Fliegerbombe gegen 15 Uhr durch den Kampfmittelräumdienst entschärft werden. Dies verzögerte sich allerdings mehrmals.

Besonders aufwendig gestaltete sich die Evakuierung von 30 an Corona erkrankten, teils sich in häuslicher Quarantäne befindlichen Menschen. Diese mussten einzeln mit Krankentransportwagen zu Sammelstellen befördert und in separaten Unterkünften untergebracht werden.

Notunterkunft wurde eingerichtet

Die Anwohnerinnen und Anwohner, die ihre Häuser verlassen mussten, sollten bei Freunden oder Verwandten unterkommen. Wem dies nicht möglich war, für den gab es eine Notunterkunft in der Dratelnstraße 26. 348 Menschen fanden dort Zuflucht.

