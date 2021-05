Fliegerbombe in Hamburg entdeckt - Autobahn 7 wird gesperrt Stand: 19.05.2021 16:38 Uhr Eine 500 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe ist am Mittwoch in Hamburg am Moorburger Elbdeich entdeckt worden. Zur Entschärfung gegen 17 Uhr wird die Autobahn 7 bei Moorburg voll gesperrt.

Die Bombe war in fünf Metern Tiefe gefunden worden. Dort befindet sich eine Baustelle der künftigen A26. Für die Entschärfung ist rund um den Fundort am Moorburger Elbdeich ein Warnradius von 500 Metern festgelegt worden. Anwohner und Firmen gibt es in dem Gebiet nicht.

Starker Regen könnte Entschärfung verzögern

Jedoch muss die A7 zwischen den Anschlussstellen Waltershof und Hausbruch voll gesperrt werden. Die amerikanische Fliegerbombe sollte dem Sprengmeister aber keine Kopfzerbrechen bereiten. Feuerwehr-Sprecher Martin Schneider betonte aber: Sollte starker Regen einsetzen, müsste die Entschärfung auf der schlammigen Baustelle möglicherweise abgebrochen werden.

Von den Absperrungen betroffen sind auch die Waltershofer Straße und die Hafenbahn. Erst am Dienstag konnte am Reiherstieg Hauptdeich eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfogreich entschärft werden.

VIDEO: Darum geht's: Blindgänger (2 Min)

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.05.2021 | 17:00 Uhr