Stand: 10.01.2020 06:16 Uhr - NDR 90,3

Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Eilbek

Rund 50 Feuerwehrleute sind in der Nacht zum Freitag zu einem Wohnungsbrand in Eilbek ausgerückt. Bei dem Feuer in der Straße Roßberg wurde niemand verletzt. Zwölf Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Der Brand wurde offenbar durch einen Mann ausgelöst, der mit glühender Zigarette eingeschlafen war. Seine Wohnung im ersten Stock brannte komplett aus. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.

Wohnungsbrand in Eilbek NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 10.01.2020 06:00 Uhr Die Hamburger Feuerwehr hat in Eilbek einen Wohnungsbrand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Offenbar war der Bewohner mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Anwohner alarmieren Feuerwehr

Die Hitze ließ den Putz der Zimmerwände zerplatzen. Anwohnerinnen und Anwohner sahen den Feuerschein durch das verschlossene Fenster und riefen gegen 1 Uhr die Feuerwehr. Eine Nachbarin sagte NDR 90,3: "Man hat dann eigentlich nur einen grellen, orangen Hintergrund hinter dem Fenster gesehen und irgendwann haben sie das Fenster geöffnet, dann sind ein paar Stichflammen gekommen, dann haben sie das ganz schnell gelöscht, also war da einfach nur eine riesengroße Rauchschwade."

Hund und Katze gerettet

Die Feuerwehr verhängte die Wohnungstür mit einem sogenannten mobilen Rauchverschluss - einem nicht brennbaren Tuch. So konnte sich der Rauch nicht weiter Treppenhaus ausbreiten. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten ins Freie laufen. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte: "Die komplette Wohnung ist rußgeschwärzt. Wir haben aber einen Hund und eine Katze aus der Brandwohnung gerettet, die sind hier mit Sauerstoff von Sanitätern versorgt worden." Brandermittler untersuchen nun die ausgebrannte Wohnung.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.01.2020 | 06:00 Uhr