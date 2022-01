Feuer in Kneipe auf St. Pauli: Vierstöckiges Wohnhaus in Brand Stand: 12.01.2022 07:01 Uhr Ein Brand eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-St. Pauli hat für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. 60 Einsatzkräfte rückten in der Nacht zum Mittwoch aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Zwei Menschen seien bei dem Brand leicht verletzt worden. Sie hätten sich in dem Gebäude aufgehalten und Verletzungen an den Händen erlitten. Die Rettungskräfte konnten 30 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Mehrfamilienhaus retten. Es handelt bei dem Wohn- und Geschäftshaus um ein viergeschossiges Gebäude in der Clemens-Schultz-Straße mit der beliebten Kneipe "Nachthafen" im Erdgeschoss.

AUDIO: Mehrfamilienhaus in Hamburg-St. Pauli in Brand (1 Min) Mehrfamilienhaus in Hamburg-St. Pauli in Brand (1 Min)

Dort soll sich das Feuer um kurz nach drei Uhr in der Nacht ausgebreitet haben - wenige Minuten nachdem die Ehefrau des Kneipiers die Gaststätte verlassen hatte. Die Flammen hätten sich vom Erdgeschoss aus im Haus ausgebreitet. Umliegende Gebäude seien nicht beschädigt worden.

Die Brandursache ist den Angaben der Polizei zufolge vorerst unklar. Auch die Höhe des Sachschadens konnte zunächst nicht benannt werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Wohnungen über der Bar nach dem Brand unbewohnbar sind. Für die 30 Bewohner steht ein Großraumrettungswagen bereit, die meisten seien allerdings bei Freunden oder Verwandten untergekommen.

