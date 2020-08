Stand: 08.08.2020 10:40 Uhr - NDR 90,3

Feuer in St. Georg: Zwölfjähriger alarmiert Bewohner

Ein zwölf Jahre alter Junge hat heute Morgen im Hamburger Stadtteil St. Georg einen Wohnungsbrand bemerkt und Alarm geschlagen. Alle sieben Bewohner des Hauses am Nagelsweg konnten sich so offenbar rechtzeitig ins Freie retten. Auch ein Kleinkind hatte der Zwölfjährige noch aus dem Kinderzimmer geholt und in Sicherheit gebracht.

Drehleiter im Einsatz

Als die Einsatzkräfte gegen halb neun am Morgen eintrafen, schlugen die Flammen schon aus den Fenstern der Wohnung unter dem Dach. Um das Feuer im siebten Stock zu bekämpfen setzten die Feuerwehrleute eine Drehleiter ein.

Das Feuer ist inzwischen gelöscht. Die Wohnung brannte komplett aus. Die Einsatzkräfte prüfen noch, ob der Dachstuhl des Hauses in Mitleidenschaft gezogen wurde. Möglicherweise sind auch die darunterliegenden Wohnungen durch Löschwasser beschädigt.

Wohnung am Nagelsweg brennt aus NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.08.2020 11:00 Uhr Autor/in: Reinig, Frauke Sieben Bewohner eines brennenden Hauses am Nagelsweg konnten sich am Freitagmorgen retten - whl auch weil ein 12 Jahre alter Junge rechtzeitig Alarm schlug. Frauke Reinig berichtet.







