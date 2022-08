Festnahme wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz Stand: 20.08.2022 15:12 Uhr Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitzes gegen einen Mann aus Hamburg-Harburg. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Auf der Suche nach Waffen hatten die Ermittlerinnen und Ermittler in der Nacht zu Sonnabend zwei Wohnungen des Mannes in Harburg durchsucht. In einer der beiden Wohnungen entdeckten die Beamten und Beamtinnen Waffen und Munition, unter anderem auch einen Schalldämpfer. Die Einsatzkräfte konnten den Mann vorläufig festnehmen. Ihm wird vorgeworfen, gegen das Kriegs- und Kontrollwaffengesetz verstoßen zu haben. Warum der Verdächtige die Waffen lagerte, ist nicht bekannt.

Suche nach Waffen auch in Niedersachsen

In diesem Zusammenhang gab in der Nacht zu Sonnabend außerdem eine Durchsuchung mit einem speziell gepanzerten Geländefahrzeug im niedersächsischen Asendorf. Dort hatten die Ermittler ein Waffenlager vermutet, fanden allerdings keines.

