Fegebank will 2020 Erste Bürgermeisterin werden

Katharina Fegebank will bei der Bürgerschaftswahl im Februar in Hamburg Erste Bürgermeisterin werden. Das kündigte sie am Sonnabendmittag bei einem Landesparteitag der Grünen in Wandsbek an. Die Bezirkswahlen hätten gezeigt, dass die Hamburgerinnen und Hamburger den Grünen eine ganz neue Verantwortung zutrauen, sagte Fegebank unter großem Applaus der gut 300 Parteimitglieder. Auch Hamburgs FDP und AfD hatten auf Parteitagen ihre Spitzenkandidaten gewählt.

Fegebank: "Das wird ein harter Ritt" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 28.09.2019 15:49 Uhr Autor/in: Anette van Koeverden, Die Grüne Katharina Fegebank tritt bei der Bürgerschaftswahl 2020 als Bürgermeister-Kandidatin an. Im Interview mit Anette von Koeverden erklärt sie ihre Motive.







Fegebank formuliert Regierungsanspruch

Fegebank erklärte, sie habe lange darüber nachgedacht, ob man diesen Anspruch wirklich offen formulieren sollte. Bei der Landesmitgliederversammlung in der Beruflichen Medienschule Wandsbek wollen die Grünen heute außerdem ihr Wahlprogramm beschließen. Über die Kandidatenliste entscheiden die Grünen aber erst Anfang November.

Habeck begrüßt Kurs der Hamburger Grünen

Grünen-Chef Robert Habeck hat den Anspruch der Hamburger Grünen auf die Regierungsführung nach der Bürgerschaftswahl begrüßt. Die Grünen in Hamburg hätten in der Vergangenheit bewiesen, "dass man ihnen die Stadt anvertrauen kann, dass sie Fortschritt und Veränderung mit Verantwortung und Konsens zusammenbringen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist folgerichtig, dass sie jetzt um die Eins kämpfen. Und Katharina ist genau die Richtige. Klug, ausgleichend, durchsetzungsstark."

