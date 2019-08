Stand: 18.08.2019 08:39 Uhr

Fast jedes Hamburger Kind geht in die Kita

In Hamburg geht inzwischen so gut wie jedes Kind in eine Kita, in die Tagespflege oder in eine Vorschulklasse. 2018 waren es schon mehr als 89.000 Mädchen und Jungen, nachdem die Zahl noch 2010 erst bei gut 64.000 gelegen hatte. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage des familienpolitischen Sprechers der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Uwe Lohmann, hervor.

Deutliche Steigerung bei Krippenkindern

Im Alter zwischen drei Jahren und Einschulung besuchten demnach 96,3 Prozent aller Mädchen und Jungen eine Kita. 2010 lag die Zahl noch bei 91,3 Prozent. Auch die Betreuungsquote im Krippenalter ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen: 2010 lag sie noch bei 29,1 Prozent, zuletzt kam sie auf 45,4 Prozent.

Hamburg hat die meisten männlichen Erzieher

Die Zahl der Kitas in Hamburg hat sich bis August dieses Jahres auf 1.123 Einrichtungen erhöht. Nach Zahlen vom März 2018 gab es in Hamburg 15.680 Fachkräfte. Die Zahl werde sich auch in den kommenden Jahren in einem hohen Tempo weiterentwickeln, betonte die Sozialbehörde. Der Anteil der Männer sei auf 11,8 Prozent gestiegen - damit liege Hamburg im Bundesvergleich an erster Stelle.

In Hamburg hat jedes Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Einschulung - unabhängig von der Berufstätigkeit der Eltern - einen Rechtsanspruch auf eine beitragsfreie, fünfstündige Betreuung mit Mittagessen. Wer länger in der Kita bleiben will, muss das bezahlen - die Höhe ist unter anderem vom Einkommen abhängig.

121 Millionen Euro für Hamburgs Kitas Hamburg Journal - 07.08.2019 19:30 Uhr Das Gute-Kita-Gesetz soll helfen, die Kinderbetreuung zu verbessern. Das bedeutet für Hamburg: 121 Millionen Euro aus Berlin. Das Geld soll in mehr Erzieher investiert werden.







Mehr Geld vom Bund

Nach der Verabschiedung des bundesweiten sogenannten Gute-Kita-Gesetzes erhält Hamburg vom Bund zusätzliche 121 Millionen Euro für Verbesserungen bei der Kinderbetreuung. Das Geld soll hier genutzt werden, um den oft kritisierten Betreuungsschlüssel zu verbessern. In zwei Jahren soll ein Krippen-Erzieher dann nur noch für vier Kinder verantwortlich sein - bisher sind es fünf.

