Falschparker behindern Rettungsaktion

Falschparker und Falschparkerinnen haben am Samstagnachmittag eine Rettungsaktion an der Elbe behindert. Gegen 16 Uhr konnte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nach einem Notruf einen 19-jährigen bewusstlosen Mann aus dem Wasser nahe des Falkensteiner Ufers bergen. Das teilte die Feuerwehr Hamburg mit. Die ebenfalls alarmierten Rettungs- und Notarztwagen hatten jedoch große Schwierigkeiten, zum vereinbarten Treffpunkt am Rissener Ufer zu gelangen. Der Grund dafür: Falschparker und Falschparkerinnen hatten die Rettungswege zugeparkt. Nach Vermutung der Feuerwehr handelte es sich dabei um Badegäste.

Mann wieder ansprechbar

"Eine zeitgerechte Rettung von der Landseite wäre nur mit einer erheblichen zeitlichen Verzögerung möglich gewesen", schreibt die Feuerwehr Hamburg in einer Mitteilung. Als die Rettungskräfte schließlich mit Verzögerung ankamen, konnten sie sich um den 19-Jährigen kümmern, der mittlerweile auch wieder ansprechbar war. Nach der Erstversorung wurde der junge Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. "Auch hier gab es bei der Abfahrt Probleme mit falsch abgestellten Fahrzeugen", so die Feuerwehr.

