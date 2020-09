Stand: 20.09.2020 16:44 Uhr - NDR 90,3

Fahrraddemo für mehr Kindersicherheit im Verkehr

Mehr als 200 Kinder und Erwachsene haben sich am Sonntag in Hamburg auf dem Fahrrad für sicherere Radwege stark gemacht. Sie beteiligten sich an der Kundgebung "Kidical Mass", zu der die Organisatoren um den ADFC deutschlandweit in 95 Städten am Wochenende aufgerufen hatte.

"Kinder in Mittelpunkt der Planung stellen"

Die Fahrraddemo für Kinder und ihre Familien führte vom S-Bahnstation Sternschanze etwa sieben Kilometer bis zum Stadtpark. Die Teilnehmenden forderten eine kinderfreundlichere Verkehrspolitik. "Wir wollen sichere Radwege, die vom Verkehr baulich getrennt sind", sagte Veranstalterin Katharina Lepik. "Und wir wollen sichere Fußwege, Kinderspielstraßen und Fahrradstraßen. Kinder sollten im Mittelpunkt der Verkehrsplanung stehen."

Auch Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) kam am Sonntag zur Kundgebung. Er nannte im Gespräch mit NDR 90,3 zwei Beispiele, wie die Straßen für Hamburgs Kinder sicherer werden sollen: "Zum einen wollen wir viele Radwege bauen. Aber wir wollen auch Radwege bauen, die von der Straße getrennt sind." In fünf Jahren werde man deutlich sehen, dass sich in der Stadt etwas verändert habe.

