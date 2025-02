Stand: 27.02.2025 19:35 Uhr Fahndung nach einem RAF-Terroristen in Barmbek

Am S-Bahnhof Barmbek hat die Polizei am Donnerstagnachmittag mit einem Großaufgebot nach dem Terroristen Burkhard Garweg der sogenannten Rote-Armee-Frakition (RAF) gefahndet. Vorausgegangen war der Anruf eines Passanten, der den Gesuchten gesehen haben will. Auch der Polizeihubschrauber kam zum Einsatz, jedoch ohne Erfolg. Nach einer Stunde wurde die Suche eingestellt. Garweg ist in Hamburg aufgewachsen und zählt zur dritten Generation der RAF. Mit Ernst Volker Staub und der inhaftierten Daniela Klette soll er Überfälle auf Geldtransporter begangen haben, um das Leben im Untergrund zu finanzieren.

