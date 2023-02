Stand: 14.02.2023 07:45 Uhr Faeser: Ibrahim A. hätte abgeschoben werden können

Eine Äußerung von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) heizt die Debatte um Kommunikationsfehler der Behörden nach dem Zug-Attentat von Brokstedt weiter an. Der mutmaßliche Attentäter hätte unter bestimmten Umständen abgeschoben werden können, sagte Faeser der dpa. "Wir haben versucht, an ihn ranzukommen, und hätten wir gewusst, dass er in U-Haft sitzt, hätten wir ihn anhören und dann abschieben können. Wir wissen inzwischen, dass es eine Fehlinformation gab." Am Mittwoch berät der Justizausschuss in Hamburg erneut über den Fall und mögliche Versäumnisse.

