"Elbdome": Neue Halle an den Elbbrücken geplant

Es könnte insbesondere für den Hamburger Sport ein echtes Leuchtturmprojekt werden: Nach Informationen von NDR 90,3 gibt es konkrete Pläne für den Bau einer Mehrzweckhalle an den Elbbrücken. "Elbdome" heißt das Projekt am Billhafen, für das jetzt ein städtebaulicher Wettbewerb gestartet wird. Die Halle soll Platz bieten für 6.000 bis 9.000 Zuschauer, so steht es in der Ausschreibung.

Neue Heimat für Handballer und Basketballer?

Diese neue Multifunktionshalle würde genau die Kapazitätslücke zwischen der Sporthalle Hamburg mit rund 4.000 und der Arena im Volkspark mit etwa 13.000 Plätzen schließen. Und sie könnte zur neuen Heimat für gleich zwei Hamburger Profi-Teams werden - die Handballer des HSV Hamburg und die Basketballer der Hamburg Towers. Beide Clubs haben nach Informationen von NDR 90,3 großes Interesse signalisiert.

Rund 150 Millionen Euro Kosten - privat finanziert

Gesucht wird eine städtebauliche Verbindung an den Elbbrücken zwischen Rothenburgsort und der Hafencity. Der "Elbdome" wäre genau das, was der Stadt Hamburg und dem Bezirk Mitte vorschwebt. Er würde in direkter Nachschaft zum geplanten "Elbtower", dem dann höchsten Gebäude der Stadt, gebaut. Gespräche mit potenziellen privaten Investoren hat es offenbar schon gegeben. Geschätzte Investitionssumme für den "Elbdome": rund 150 Millionen Euro.

Unterstützung kommt aus der Politik. Michael Osterburg, Fraktionschef der Grünen im Bezirk Mitte, unterstützt die Pläne. Der Standort am Stadteingang sei ideal und auch verkehrstechnisch sehr gut angebunden.

