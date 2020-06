Stand: 29.06.2020 06:00 Uhr - NDR 90,3

Einfuhrumsatzsteuer: Hafen hofft auf Änderung

Ein Nachteil für den Hamburger Hafen wird jetzt beseitigt: Bundestag und Bundesrat werden heute - zusammen mit der niedrigeren Mehrwertsteuer - auch Änderungen bei der Einfuhrumsatzsteuer beschließen, die für Hafenbetriebe schon lange ein Ärgernis war.

"Ladung und Arbeitsplätze gekostet"

Die Einfuhrumsatzsteuer musste in Deutschland bisher auch dann sofort bezahlt werden, wenn Waren hier nur Zwischenstation machten - also in andere Länder weitertransportiert wurden. Die Steuer wurde den Firmen zwar später zurückerstattet, doch für den Hamburger Hafen war das ein Wettbewerbsnachteil. "Das hat uns Ladung und Arbeitsplätze gekostet", sagt Ingo Egloff von Hafen Hamburg Marketing.

Steuer wird später fällig

Mit dem zweiten Corona-Steuerhilfegesetz wird sich das ändern. Die Steuer wird künftig nicht direkt, sondern erst mehrere Wochen später fällig. Die Bürgerschaft hatte sich schon lange dafür eingesetzt. Die Corona-Pandemie brachte jetzt Rückendeckung für Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). "Dadurch konnten schon lange erhobene Forderungen umgesetzt werden", sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Dorothee Martin.

