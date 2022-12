Stand: 06.12.2022 07:25 Uhr Eidelstedt: Fußgängerin nach Autounfall in Lebensgefahr

In Eidelstedt ist eine Fußgängerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 68-Jährige hatte offenbar am Bahnhof Elbgaustraße versucht, über die Straße zu gehen. Dabei wurde sie in der Dunkelheit von einem Smart angefahren. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

